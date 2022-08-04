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ДНК научились применять для создания электрических проводников

Science: сверхпроводники предложили делать с помощью ДНК

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Команда специалистов из Медицинской школы Университета Вирджинии научились применять ДНК для создания электрических проводников. Результаты исследования описаны в журнале Science.

Создание сверхпроводников с нулевым электрическим сопротивлением, которые смогут работать при комнатной температуре, а не при экстремально высокой или низкой, позволили бы сделать сверхбыстрые компьютеры, уменьшить существующие электронные устройства или запустить высокоскоростные поезда на магнитах.

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В новой работе ученые предложили модифицировать решетки из углеродных нанотрубок для создания такого устройства. Решить проблему контроля химических реакций вдоль трубок решили с помощью ДНК. Пока что такая решетка не проверялась в качестве сверхпроводника, но она доказывает возможность реализации этого принципа и имеет большой потенциал для будущих разработок.

В апреле 2022 года физики придумали позволяющую ускорить компьютер в 300-4090 раз оптимизацию. Для этого необходимо использовать специально разработанные сверхпроводники, которые ранее считались невозможными.

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Елена Апазиди
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