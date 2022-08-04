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На Багамских островах обнаружили сложное сообщество дельфинов

Royal Society Open Science: дельфины Багамских островов сформировали сложное сообщество

Фото: Unsplash

Ученые Массачусетского университета в Дартмуте, а также специалисты Проекта по изучению коммуникации дельфинов обнаружили, что два сообщества дельфинов, которые редко образуют союзы, сформировали сложное социальное сообщество. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

Обычно социальные группы млекопитающих конкурируют друг с другом, защищая ресурсы от чужаков, однако животные, относящиеся к семейству дельфиновые (Delphinidae), населяют трехмерную среду обитания, где защита ресурсов обычно нецелесообразна. Уже известно, что дельфины склоны образовывать союзы из нескольких групп, однако это происходит достаточно редко.

Морские биологи описали длительное слияние двух сообществ атлантических большелобых продельфинов (Stenella frontalis), обитавших в регионе Багамских островов. Оно возникло, когда северное сообщество, которое наблюдалось в течение 30 лет в районе хребта Уайт-Сэнд, мигрировало на 160 километров в ареал южного сообщества в районе Бимини, за которым велись наблюдения в течение 20 лет. В течение пятилетнего периода после миграции ученые обнаружили представителей всех возрастных категорий и обоих полов в смешанных группах, при этом чаще из сообщества в сообщество переходили самцы.

Такое смешение предполагает, что у этого вида и, возможно, у других экологически сходных видов дельфинов уменьшена склонность к агрессивному реагированию на «чужаков».

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Александр Еникеев
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