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Российский суд оштрафовал съевшего явку с повинной мужчину

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал фигуранта дела об убийстве, съевшего явку с повинной

Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал фигуранта дела об убийстве, съевшего явку с повинной. Об этом в четверг, 4 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по статье 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования») УК РФ и обязан выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

По данным ведомства, 22 декабря 2021 года в зале Ленинградского областного суда подсудимый смотрел материалы дела и вырвал из него пять листов, в которых находилось его чистосердечное признание и заявление. Он мелко порвал документы и съел их со словами «Я этого не писал».

Ранее стало известно, что под Петербургом рецидивист зарезал ножом мужчину и расчленил его тело электропилой.

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Екатерина Власова
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