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Новосибирский депутат объявлен в розыск по делу о фейках

Новосибирского депутата Пирогову объявили в розыск по делу о фейках о российской армии

Фото: @hellpad

Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает ТАСС.

Парламентарию вменяется статья 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ.

Расследование началось по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. 15 июля Пирогова в соцсети опубликовала негативный комментарий с фейковой информацией о погибших российских военнослужащих. Позже она удалила пост, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста.

25 июля после возбуждения дела депутат улетела в Грузию и не явилась на допрос. Ее адвокат Егор Солунин заверил, что не располагает данными об отъезде своей подзащитной.

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Екатерина Власова
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