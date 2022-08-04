Новосибирский депутат объявлен в розыск по делу о фейках

Новосибирского депутата Пирогову объявили в розыск по делу о фейках о российской армии

Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает ТАСС.

Парламентарию вменяется статья 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ.

Расследование началось по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. 15 июля Пирогова в соцсети опубликовала негативный комментарий с фейковой информацией о погибших российских военнослужащих. Позже она удалила пост, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста.

25 июля после возбуждения дела депутат улетела в Грузию и не явилась на допрос. Ее адвокат Егор Солунин заверил, что не располагает данными об отъезде своей подзащитной.