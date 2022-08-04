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Противолодочные самолеты ТОФ отработали оборону залива Петра Великого

Противолодочные самолеты Ил-38 ТОФ отработали оборону залива Петра Великого на учениях

Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Экипажи самолетов Ил-38 воинской части морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачи противолодочной обороны в заливе Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«В ходе выполнения полетов экипажи отработали тактические приемы поиска, классификации и слежения за подводными лодками условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения», — отметили в сообщении.

Также летчики выполнили контрольные полетные задания на получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях как в дневное, так и в ночное время суток. «Одним из сложнейших элементов пилотирования, который выполнили экипажи морской авиации, стал заход на посадку по дублирующим приборам и посадка самолета с имитацией отказа одного из двигателей», — уточнили в пресс-службе.

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Полеты провели в рамках плановой боевой учебы. В качестве условного противника выступила одна из дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка» ТОФ.

Ил-38 разработали на основе пассажирского Ил-18В. Самолет предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника, постановки минных заграждений и морской разведки. Самолет может нести средства поиска и средства поражения.

В июле в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 и ударных вертолетов Ми-24 морской авиации флота отработали действия по уничтожению подлодок.

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Даниил Иринин
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