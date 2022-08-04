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Берлускони выразил разочарование в связи с событиями на Украине

Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что разочарован событиями на Украине

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что разочарован и опечален событиями на Украине. Об этом он рассказал в эфире радио «Rtl 102.5», передает ТАСС.

Политик признался, что его личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным «выстраивались в абсолютно другом международном контексте». «Среди прочего, они привели к подписанию соглашения Пратики-ди-Маре, положившего конец 50 годам холодной войны», — заявил Берлускони.

Соглашение Пратики-ди-Маре, также известное, как Договор о создании Совета Россия — НАТО, было заключено на Римской встрече в мае 2002 года. По мнению участников этого события, они поставили точку в Холодной войне, создав площадку для диалога между Москвой и альянсом.

3 августа стало известно, что правоохранительные органы Италии арестовали имущество архитектора и бизнесмена Ланфранко Чирилло (Lanfranco Cirillo), имеющего гражданство России. Отмечается, что у 63-летнего предпринимателя были арестованы активы на сумму 141 миллион евро, среди них вертолет, банковские счета, произведения искусства известных авторов, предметы роскоши и драгоценности.

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Николай Чигасов
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