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Путин обсудил с Совбезом обострение в Карабахе

Президент Путин обсудил с Совбезом обострение в Карабахе и переговоры с Эрдоганом

Фото: Михаил Климентьев / Keystone Press Agency / Globallookpress

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, на котором обсудил обострение в Карабахе, а также предстоящие переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, участники совещания обменялись мнениями о российско-турецких переговорах, которые пройдут в пятницу, 5 августа, в Сочи. Кроме того, участники встречи обсудили ситуацию, связанную с обострением армяно-азербайджанского конфликта. «Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора», — рассказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что на совещании также рассматривались вопросы социально-экономического развития России.

Ранее Песков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Эрдогана. По его словам, лидеры России и Турции обсудят выход первого судна с украинским зерном и ход исполнения стамбульских договоренностей о безопасном экспорте сельхозпродукции.

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Константин Лысяков
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