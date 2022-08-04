Президент Путин обсудил с Совбезом обострение в Карабахе и переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, на котором обсудил обострение в Карабахе, а также предстоящие переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, участники совещания обменялись мнениями о российско-турецких переговорах, которые пройдут в пятницу, 5 августа, в Сочи. Кроме того, участники встречи обсудили ситуацию, связанную с обострением армяно-азербайджанского конфликта. «Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора», — рассказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что на совещании также рассматривались вопросы социально-экономического развития России.

Ранее Песков раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Эрдогана. По его словам, лидеры России и Турции обсудят выход первого судна с украинским зерном и ход исполнения стамбульских договоренностей о безопасном экспорте сельхозпродукции.