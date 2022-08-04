В администрации Херсонской области сообщили о ракетной атаке ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области заявил об отражении ПВО ракетной атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили ракетную атаку на Херсон, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая ее отразила. Об этом сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«ПВО сбила все. Стреляли много, но все сбили. Возможно, пытались обстрелять мост, но система ПВО сработала, никаких попаданий по мостам и инфраструктуре нет», — рассказал он.

Ранее замглавы администрации Херсонской области заявил, что регион является исторически русской землей, и назвал его нахождение в составе Украины исторической ошибкой. По его словам, Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никакого отношения.

31 июля Стремоусов поддержал мнение о том, что география специальной военной операции на Украине должна быть расширена. Он считает, что союзные войска России и республик Донбасса должны взять под контроль также Харьковскую, Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую и полностью Запорожскую области.