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Кайли Дженнер уличили в нарушении санитарных норм при производстве косметики

Кайли Дженнер осудили в сети за посещение производства ее косметики без перчаток и маски
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Подписчики уличили американскую модель и бизнесвумен Кайли Дженнер в нарушении санитарных норм при производстве косметики собственного бренда Kylie Cosmetics. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость выложила серию снимков из лаборатории по изготовлению косметических средств, чтобы продемонстрировать поклонникам марки весь технологический процесс. При этом на кадрах 24-летняя телезвезда позировала в халате белого цвета. «Создаем новые волшебные продукты для вас, ребята», — подписала пост она.

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Пользователи сети осудили Дженнер в комментариях, поскольку она посетила помещение с распущенными волосами. Кроме того, у нее отсутствовали перчатки и защитная маска. «Как-то мне расхотелось покупать эту косметику», «Как будто санитарные нормы не для нее придуманы», «Новая фишка — косметика с волосами Кайли», «Теперь мы все знаем, из чего делается твоя косметика», «Кусочек твоих ногтей может оказаться в моем креме!» — высказывали свое недовольство они.

В то же время, по информации анонимных источников издания Page Six, помещение на опубликованных снимках не является лабораторией. По их словам, манекенщица только пересматривала цвета косметических средств и поучаствовала в разработке новых формул.

В июле Кайли Дженнер обругали в сети за кратковременный полет на личном джете. Известно, что знаменитость следовала из города Камарильо в Ван-Найс, расположенный в штате Калифорния. По предварительным расчетам, время в пути составило 17 минут. Отмечается, что данное расстояние можно преодолеть на автомобиле за 45 минут.

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Мария Винар
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