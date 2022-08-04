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В Казани открылась выставка о схожести менталитета татар и туркмен

В казанском Доме дружбы народов Татарстана открылась выставка «Лучи пленэра»

Фото: Дом Дружбы народов Татарстана

В Доме дружбы народов Татарстана, расположенном в Казани, открылась выставка «Лучи пленэра», посвященная схожести менталитета татар и туркмен. Об этом сообщает «Татар-информ».

Экспозиция представляет собой сборник работ заслуженного деятеля искусств Туркменистана Камиля Валиахмедова. Художник рассказал, что в своих полотнах постарался передать схожесть образа мысли у татар и туркмен.

На церемонии открытия выставки выступил заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, заявивший, что мероприятие «продолжает диалог двух братских народов, которых объединяют культура и искусство». По его словам, экспозиция стала еще одной вехой в укреплении связей Татарстана и Туркменистана.

Отмечается, что вход на выставку бесплатный. Она проработает три дня.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в Park Grill 5 августа откроется выставка объемных фигур из мусора в рамках фестиваля «Арт-Кашалот».

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Евгений Шульгин
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