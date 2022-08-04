В Минцифры предложили входить на «Госуслуги» по биометрическим данным

Минцифры РФ предложило ввести авторизацию на портале «Госуслуги» по биометрическим данным

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России предложило ввести для россиян возможность входа на портал «Госуслуги» по биометрическим данным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минцифры России предлагает организовать вход на портал по биометрии как первый фактор аутентификации», — говорится в заявлении.

Представители ведомства рассказали, что авторизация на «Госуслугах» по биометрическим данным будет носить добровольный характер. Воспользоваться этой опцией россияне смогут по желанию, подчеркнули в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве также добавили, что возможность входа на портал с помощью логина и пароля сохранится.

Ранее Минцифры объявило о том, что на «Госуслугах» появилась возможность купить и продать автомобиль. По словам представителей ведомства, благодаря новому сервису пользователи теперь смогут заключать договор о продаже машины онлайн. Отмечалось, что заполнение и подписание договора обеими сторонами будет занимать не более десяти минут.

В январе «Ъ» сообщил о том, что Минцифры заключило с «Ростелекомом» контракт на интеграцию «Госуслуг» с государственной биометрической системой. Как стало известно СМИ, в результате интеграции портал будет распознавать россиян по голосу или лицу.