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Российским госслужащим захотели запретить покупать жилье в странах НАТО

В Госдуме рассмотрят закон о запрете на владение жильем в странах НАТО для госслужащих

Фото: Unsplash

В России захотели запретить федеральным и региональным госслужащим иметь жилье в странах НАТО. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от КПРФ, документ опубликован на портале правовой информации.

В случае принятия запрет может распространиться на сенаторов, депутатов и лиц, занимающих определенные должности в Центробанке и Счетной палате, фондах, госкорпорациях и прочих организациях. Супруги тех, кого коснется новый закон, также не смогут владеть недвижимостью в государствах-членах и кандидатах на вступление в НАТО.

Госслужащие не смогут оставаться косвенными хозяевами такой недвижимости, продолжая владеть ею через третьих лиц. После принятия закона имеющие такие активы будут вынуждены отказаться от них в течение трех месяцев.

В марте россиянам назвали проблемы, с которыми можно столкнуться во время покупки недвижимости при наличии у одной из сторон гражданства или ВНЖ в «недружественных странах». Из-за неопределенной ситуации и выхода указа президента о заключении таких договоров, сделка может не состояться.

Александра Качан
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