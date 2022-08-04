Главу отдела регионального Росздравнадзора отправили под домашний арест

В Новосибирске суд отправил под домашний арест главу отдела регионального Росздравнадзора

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения регионального управления Росздравнадзора Александра Махнева за мошенничество. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента региона.

Мужчина будет находиться под арестом до 1 октября 2022 года.

3 августа Махнева и главу регионального управления Росздравнадзора Елену Хрусталеву задержали.

2 августа сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД провели обыски в территориальном Росздравнадзоре. Правоохранители выявили там финансовые махинации с возможным ущербом в 150 тысяч рублей. По предварительным данным, деньги похищались под видом оплаты расходов на транспорт.