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Главу отдела регионального Росздравнадзора отправили под домашний арест

В Новосибирске суд отправил под домашний арест главу отдела регионального Росздравнадзора

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест начальника отдела финансового, правового и кадрового обеспечения регионального управления Росздравнадзора Александра Махнева за мошенничество. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента региона.

Мужчина будет находиться под арестом до 1 октября 2022 года.

3 августа Махнева и главу регионального управления Росздравнадзора Елену Хрусталеву задержали.

2 августа сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД провели обыски в территориальном Росздравнадзоре. Правоохранители выявили там финансовые махинации с возможным ущербом в 150 тысяч рублей. По предварительным данным, деньги похищались под видом оплаты расходов на транспорт.

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Екатерина Власова
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