Мэр Донецка назвал обстрел города терактом

Мэр Донецка Кулемзин назвал обстрел города со стороны ВСУ террористической акцией

Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) терактом, его слова приводит ТАСС.

«Это спланированная террористическая акция против мирного населения», — сказал глава города, добавив, что украинская армия целенаправленно атаковала место церемонии прощания с погибшим полковником Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой.

По его словам, в результате удара ВСУ погибли и получили ранения мирные жители, которые пришли попрощаться с полковником. Он также сообщил, что через некоторое время украинские подразделения совершили повторные обстрелы жилых кварталов.

«В настоящее время обстрел города продолжается, ситуация крайне сложная», — подытожил Кулемзин.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны Украины во время прощания с полковником Качурой возросло до шести человек.

ВСУ обстреляли донецкий драмтеатр, где проходило прощание с погибшим полковником НМ ДНР. Несколько снарядов попали в жилые дома, расположенные рядом. Также было опубликовано видео, запечатлевшее момент удара по драмтеатру.