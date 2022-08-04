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Мэр Донецка назвал обстрел города терактом

Мэр Донецка Кулемзин назвал обстрел города со стороны ВСУ террористической акцией

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) терактом, его слова приводит ТАСС.

«Это спланированная террористическая акция против мирного населения», — сказал глава города, добавив, что украинская армия целенаправленно атаковала место церемонии прощания с погибшим полковником Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой.

По его словам, в результате удара ВСУ погибли и получили ранения мирные жители, которые пришли попрощаться с полковником. Он также сообщил, что через некоторое время украинские подразделения совершили повторные обстрелы жилых кварталов.

«В настоящее время обстрел города продолжается, ситуация крайне сложная», — подытожил Кулемзин.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны Украины во время прощания с полковником Качурой возросло до шести человек.

ВСУ обстреляли донецкий драмтеатр, где проходило прощание с погибшим полковником НМ ДНР. Несколько снарядов попали в жилые дома, расположенные рядом. Также было опубликовано видео, запечатлевшее момент удара по драмтеатру.

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Алевтина Запольская
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