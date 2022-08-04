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Медовый месяц молодоженов оказался испорчен по вине сотрудников аэропорта

Британцы заплатили 370 тысяч рублей за медовый месяц и не улетели в Азию из-за досмотра

Фото: Soumaya Elliott

Молодожены из Британии не смогли улететь на четыре недели в Азию из-за проблем, с которыми они столкнулись в аэропорту. Об этом сообщает Express.

По сведениям издания, Джастин (Justin) и Сумая (Soumaya) отправились в медовый месяц, который обошелся им в пять тысяч фунтов стерлингов (370 тысяч рублей). Из аэропорта Хитроу они прилетели в Вену, где им устроили длительный досмотр.

В публикации отмечается, что по вине сотрудников аэропорта он продлился три с половиной часа, в результате туристы опоздали на рейс в Бангкок. Сообщается, что Джастин забронировал другой рейс за 1,3 тысячи фунтов стерлингов (96,5 тысячи рублей).

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Однако зарегистрироваться на него паре не удалось из-за отсутствия виз. «Мне было так плохо, у меня начались панические атаки», — пожаловался Джастин.

Как стало известно, британцам также пришлось спать на полу в здании терминала, чемодан с их вещами потерялся. В результате пара купила обратные билеты за 800 фунтов и вернулась в Англию.

Впоследствии туристическая компания извинилась за доставленные неудобства, а также предоставила им определенную компенсацию.

Ранее британские туристы получили сильное отравление во время медового месяца в дорогом отеле Турции. Молодая пара с двумя детьми заплатила за поездку четыре тысячи фунтов стерлингов (280 тысяч рублей).

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Ксения Жарова
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