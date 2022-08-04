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В США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией

Минздрав США объявил чрезвычайную ситуацию из-за распространения оспы обезьян в стране

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с распространением оспы обезьян в стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам министра здравоохранения Хавьера Бесерра, они готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень. «Мы призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», — объявил он. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, страна находится на первом месте в мире по числу заболевших. На сегодняшний день в ней зафиксированы 6,6 тысячи случаев заражения.

Ранее губернатор Нью-Йорка сообщила о решении ввести режим ЧС на территории штата из-за вспышки оспы обезьян. Она объяснила, что подобное решение было принято в целях укрепления усилий по противостоянию вирусу.

Также 28 июля стало известно о намерении администрации президента США Джо Байдена ввести режим ЧС на территории всей страны к концу прошлой недели из-за распространения оспы обезьян. Однако решение не являлось окончательным и представитель американского Минздрава заявил, что ведомство «продолжает изучать варианты».

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Варвара Кузьмина
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