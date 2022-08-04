Newsweek: кризис заставит европейских партнеров США отказаться от борьбы против России

Вашингтон рассчитывает на европейских партнеров в борьбе против России, однако подобная ситуация не может продолжаться бесконечно, пишет американский еженедельник Newsweek со ссылкой на эксперта по международным делам Майкла Гфеллера и бывшего посла США в Саудовской Аравии Дэвида Ранделла.

США предрекли потерю европейских партнеров из-за России. Основной причиной этого станет экономический кризис в Европе, считают эксперты. Антироссийские санкции привели к росту стоимости энергоносителей, к инфляции и общему подорожанию жизни. Авторы отметили, что в высших эшелонах власти ряда европейских стран начались отставки. Издание уточнило, что регион захватили забастовки сотрудников ключевых секторов экономики.

Гфеллер и Ранделл считают, что беспорядки только усилятся, а общественное недовольство будет расти. Европейские лидеры «ясно чувствуют, что грядет», подчеркнули специалисты. Они привели в пример президента Венгрии Виктора Орбана, осудившего антироссийские санкции. Позже его поддержал вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, предупредивший, что из-за нехватки энергии этой зимой Европу ждут «очень, очень сильные конфликты и раздоры».

Рассчитывающие на союзников США могут не ждать удовлетворения своих интересов, уточнили эксперты.

Некоторые давние союзники и сателлиты США по всему миру отказываются вводить санкции против России. Самой неудобной страной для Запада оказалась Индия, которая постоянно воздерживается при принятии решений с осуждением действий российской стороны.