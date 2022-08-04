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Норвежского посла вызвали в МИД России

МИД России назвал невозможным нахождение в стране консула Эллингсен

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

МИД России вызвал посла Норвегии и заявил ему, что пребывание в стране консула Элисабет Эллингсен больше невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

Представителю Норвегии выразили протест в связи с заявлениями сотрудницы консульства в Мурманске.

Ранее стало известно, что Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле, когда ее попросили дождаться окончания уборки в номере. «Я ненавижу русских!», — заявила Эллингсен. По ее словам, русские женщины не умеют убираться, в отличии от жительниц Скандинавии.

В ответ на инцидент, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в словах Эллингсен «прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство».

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Николай Чигасов
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