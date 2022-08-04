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В Запорожской области предотвратили вывоз на Украину похищенной сельхозтехники

Запорожское МВД предотвратило вывоз на Украину похищенной сельхозтехники

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Запорожской области предотвратили вывоз на Украину похищенной сельхозтехники на сумму свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД, передает РИА Новости.

По данным силового ведомства, в числе похищенного оказались комбайн и навесное оборудование к нему для уборки урожая. Отмечается, что изъятую технику уже передали областной администрации.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе полицейские вместе с российскими силовиками задержали украинского военного, подозреваемого в причастности к диверсиям. Уточняется, что в месте его временного проживания был найден и изъят «значительный арсенал оружия и военного снаряжения».

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Алевтина Запольская
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