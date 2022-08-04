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Врачи назвали самый опасный для беременных женщин месяц

The Sun: в летнюю жару у беременных женщин увеличивается риск выкидышей

Фото: Ömürden Cengiz / Unsplash

В летнюю жару у беременных женщин увеличивается риск выкидышей, сообщило издание The Sun со ссылкой на ученых Школы общественного здравоохранения Бостонского университета. В своем исследовании врачи назвали самый опасный для беременности месяц года.

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Автор исследования Амелия Весселинк решила изучить корреляцию между выкидышами и сезонными колебаниями. Вместе с коллегами они воспользовались данными Pregnancy Study Online — совместного исследования ученых из США и Канады, в котором может принять любая желающая женщина, которая планирует беременность. Зарегистрировавшиеся женщины отчитывались о том, удалось ли им забеременеть, не произошло ли у них выкидыша, а если да, то на каком сроке, и когда они смогли родить.

В итоге о беременности сообщили 6104 женщин, у 20 процентов из них случился выкидыш. Весселинк и ее команда изучили данные и сделали вывод, что чаще всего это случалось в августе, особенно на ранних сроках (до восьми недель беременности).
Исследовательница добавила, что жара влияет не только на количество выкидышей, но и провоцирует преждевременные роды, низкую массу тела ребенка при появлении на свет и даже мертворождение.

Ранее сообщалось, что женщинам полезно заниматься сексом во время беременности. По мнению гинеколога Виктории Фисюк, положительные эмоции от полового контакта помогут в вынашивании беременности и не спровоцируют преждевременные роды.

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Вера Владзиевская
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