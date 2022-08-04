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СК назвал возможные причины пожара на складе Ozon

СК назвал замыкание и нарушение безопасности возможными причинами пожара на складе Ozon

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Одной из возможных причин пожара на складе Ozon в подмосковной Истре следствие называет короткое замыкание электричества. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Также в качестве причин возгорания рассматривается нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ и неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников.

В ведомстве доложили, что следственная группа продолжает работу на месте происшествия. На данный момент изъяты серверы, системные блоки и различная документация. Кроме того, в ближайшее время будет проведена пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая экспертизы.

Ранее в сети появилось видео последствий пожара на территории склада Ozon, его сняли с дрона. На записи видно, что здание выгорело более чем наполовину. В зоне пожара рухнула крыша, уцелели только стены. Судя по появившимся кадрам, все стеллажи с посылками уничтожены. Обугленные конструкции здания все еще дымятся, пожарные продолжают заливать их водой.

Пожар на складе Ozon возле деревни Петровское начался днем 3 августа. Его тушение длилось более 17 часов, в результате происшествия погиб один человек, еще 13 пострадали.

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Варвара Кошечкина
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