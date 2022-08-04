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Последствия 17-часового пожара на складе Ozon в Истре сняли на видео с дрона

Опубликовано видео с последствиями 17-часового пожара на складе Ozon в Подмосковье

Последствия мощного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре сняли на видео с дрона. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

На записи видно, что здание склада выгорело более чем наполовину. В зоне пожара рухнула крыша, уцелели только стены. Судя по появившимся кадрам, все стеллажи с посылками уничтожены. Обугленные конструкции здания все еще дымятся, пожарные продолжают заливать их водой.

Пожар на складе Ozon возле деревни Петровское начался днем 3 августа. На его тушение понадобилось более 17 часов, в результате происшествия погиб один человек, еще 13 пострадали. В качестве единственной причины пожара рассматривается поджог.

По словам одного из сотрудников склада, огонь уничтожил «миллионы тонн товара». Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб Ozon от пожара в 10 миллиардов рублей. По словам президента организации Игоря Юргенса, это один из крупнейших убытков за последнее время.

В свою очередь, представители интернет-магазина сообщили, что сотрудничающие с ретейлером продавцы и покупатели получат компенсации за утраченные товары.

Константин Лысяков
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