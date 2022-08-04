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Россиянин получил срок за забитую до смерти бабушку-блокадницу

В Ленинградской области 32-летнему россиянину дали восемь лет за убитую бабушку-блокадницу

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Ленинградской области 32-летний россиянин получил восемь лет колонии строгого режима за убийство 82-летней бабушки, имевшей статус «житель блокадного Ленинграда». Об этом в четверг, 4 августа, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, в сентябре 2021 года в квартире на улице Тимуровской у находившегося в состоянии алкогольного опьянения возник конфликт с пенсионеркой. В ходе ссоры разъяренный мужчина забил свою бабушку до смерти, нанеся ей множественные травмы груди и переломав ребра.

Следователи возбудили и расследовали уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей») УК РФ.

2 августа сообщалось, что в Москве 49-летний мужчина забил супругу до смерти и попытался сымитировать ее суицид.

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Владимир Седов
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