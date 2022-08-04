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Генсек НАТО рассказал о сопротивлении альянсу в юности

Генсек НАТО Столтенберг признался, что в юности выступал за выход Норвегии из альянса

Фото: E. Parra. Pool / Europa Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что в юности выступал против альянса и считал, что Норвегия должна выйти из его состава. Слова генсека приводит ТАСС.

Столтенберг пояснил, что сопротивлялся НАТО в 1970-е годы. «Тогда мы пели: “Норвегия, Норвегия, на выход из НАТО”», — рассказал он, выступая перед участниками лагеря молодежного крыла Рабочей партии скандинавской страны.

Свою точку зрения Столтенберг поменял в 1980-е годы, но отметил, что не собирался возглавлять НАТО. Он пояснил, что хотел заниматься социально-экономическими вопросами и статистикой, чтобы однажды стать главой Центробанка Норвегии.

В марте полномочия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО продлили еще на один год из-за ситуации вокруг Украины. Нынешний срок его полномочий должен был истечь 1 октября, после чего он должен был занять пост главы центрального банка Норвегии.

Столтенберг возглавил НАТО в октябре 2014 года. Ранее он занимал пост премьер-министра Норвегии.

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Антон Похиляк
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