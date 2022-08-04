Названа чаще всего поражающая молодых женщин опасная болезнь

Невролог Власов заявил, что рассеянный склероз чаще всего диагностируют у молодых людей

Рассеянный склероз, чаще всего диагностируют у молодых людей, заявил врач-невролог, президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Ян Власов. В беседе с «Аргументами и фактами» он рассказал о том, что может спровоцировать опасную болезнь, кто в группе повышенного риска и какова эффективность лечения.

Рассеянный склероз считается заболеванием, чаще всего поражающим молодых женщин: они составляют 75 процентов от всех пациентов с этим диагнозом, сообщил врач. По его словам, как правило, оно выявляется у людей в возрасте от 20 до 30 лет «на фоне полного здоровья». В группу повышенного риска по рассеянному склерозу входят северные европейцы нордического типа со светлыми волосами и глазами, подчеркнул Власов.

Среди провоцирующих развитие недуга факторов он назвал генетическую предрасположенность, хронический стресс, вирусные заболевания, перенесенные операции и в некоторых случаях беременность.

Власов также отметил, что современные методы терапии рассеянного склероза очень дороги, лечение обходится до 1,5 миллиона рублей в год и не приводят к полному выздоровлению. «Положительным эффектом от препаратов (...) считается не восстановление здоровья, как бы нам этого ни хотелось, а замедление заболевания. Чем раньше начать лечиться, тем больше вероятность, что у человека не будет тяжелых проявлений, ограничивающих способность заниматься повседневной активностью и передвигаться», — объяснил он.

Ранее врач-невролог Рустем Гайфутдинов перечислил первые признаки рассеянного склероза. Специалист заявил, что первым тревожным сигналом является резкое ухудшение или внезапная потеря зрения, вплоть до полной слепоты.