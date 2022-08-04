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Бывших топ-менеджеров российского банка задержали по подозрению в растрате

В Москве задержали бывших топ-менеджеров Бинбанка по делу о растрате 107 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве правоохранители задержали бывших топ-менеджеров Бинбанка Кирилла Лубенцова и Александра Лукина по делу о растрате. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, 3 августа после обысков мужчин задержали, а сегодня следователи попросили суд арестовать фигурантов. В 2014 году во время санации Рост-банка, проводившейся Бинбанком, Лубенцев и Лукин вместе с неизвестными лицами похитили 107 миллиардов рублей под видом покупки не имеющих ценность бумаг и кредитования структур.

Известно, что фигуранты свою вину не признали, но Лукин готов сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою непричастность к хищению.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Также на причастность к преступлениям проверяют бывшего владельца банка Микаила Шишханова.

В 2018 году Рост-банк был присоединен к банку «Траст», а на следующий год Бинбанк влился в банк «Открытие».

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Екатерина Власова
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