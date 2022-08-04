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Среда обитания

Москвич устроил ночной ремонт в подъезде и сломал лифт

Москвича задержала полиция за попытку починить лифт в нижнем белье

Кадр: Telegram-канал «Московские новости»

Москвич решил устроить в подъезде ночной ремонт и оставил соседей без лифта. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Московские новости».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Саларьево Парк» на юге столицы. На снятой камерой видеонаблюдения записи можно увидеть, как вышедший из своей квартиры босой мужчина в одном нижнем белье открыл щиток, отвечающий за управление лифтом, и начал пытаться починить устройство, выдирая из него проводку.

В результате манипуляций лифт сломался. К затеявшему ремонт жильцу подошел охранник, чтобы зафиксировать нарушения. Позже мужчина был задержан полицией.

В июле захламивший свою квартиру мужчина из Севастополя решил развести в ней костер и проломить стену к соседям в их отсутствие. Жильцы дома почувствовали едкий запах и вызвали сотрудников МЧС и пожарных. Хозяин квартиры попытался напасть на специалистов, а разведение костра объяснил желанием пойти в поход.

Полина Кислицына
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