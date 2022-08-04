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Twitter заблокировал аккаунты РИА Новости в Евросоюзе

РИА Новости сообщило о блокировке аккаунтов в Twitter в Британии и 27 странах Евросоюза

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты российского РИА Новости в Евросоюзе и Британии. Об этом агентство сообщило в своем Telegram-канале.

«Аккаунты РИА Новости в Twitter заблокированы в 27 странах Евросоюза и Британии», — говорится в сообщении. При попытке зайти на страницу из указанных стран отображается сообщение: «Доступ к учетной записи закрыт», сообщили в агентстве. Речь идет об аккаунтах РИА Новости, Срочные сообщения РИА Новости, РИА Новости Спорт, а также аккаунте агентства экономической информации Прайм.

Уточняется, что аккаунты заблокированы в Германии, Португалии, Финляндии, Швеции, Ирландии, Словении, Чехии, Польше, Словакии, Венгрии, Италии, Мальте, Румынии, Греции, Нидерландах, Болгарии, Австрии, Люксембурге, Латвии, Великобритании, Дании, Литве, Хорватии, Франции, Эстонии, Кипре, Испании и Бельгии.

В апреле Twitter также заблокировал аккаунт телеканала RT. Сообщалось, что причиной блокировки стала публикация о пленном украинском военнослужащем, который рассказал, как его бросило командование.

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Денис Савосин
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