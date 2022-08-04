На Украине обвинили в госизмене главу Запорожской области и мэра Бердянска

СБУ обвинила в госизмене чиновников, якобы способствовавших вывозу зерна с Украины

Служба безопасности Украины объявила подозрения в госизмене чиновникам, которые якобы способствовали вывозу зерна с территории Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность лиц, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью более 200 миллионов долларов США с временно оккупированных территорий юга нашей страны», — говорится в публикации.

В госизмене подозреваются глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, глава администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко и директор Бердянского морского порта Владимир Стельмаченко. Более того, в СБУ сообщили, что установили имена членов экипажей судов, которые непосредственно вывозили зерно.

Впервые об экспорте зерна из Херсонской области стало известно в конце мая. Тогда партию хранившегося урожая 2021 года отправили в Россию.