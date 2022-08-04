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Захарова осудила запрет въезда на Украину журналисту Шустеру

Представитель МИД России Захарова осудила запрет въезда на Украину журналисту Шустеру

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила запрет въезда на Украину для журналиста Савика Шустера. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

«"Маячки" на неугодных журналистов, сайт "Миротворец" с персональными данными общественных деятелей, отклонившихся от "курса майданных властей", ликвидация всех телевизионных каналов в пользу единого вещания — либеральная диктатура Запада с киевским оскалом», — написала Захарова.

Ранее стало известно, что Шустер был внесен в список лиц, которым запрещен въезд на Украину. Отмечается, что ограничения будут действовать три года.

Причины запрета на въезд на Украину не разглашаются. При этом Шустер неоднократно критиковал украинскую власть: на одном из эфиров своего шоу «Свобода слова» он сравнил руководство страны с ребенком с гранатой.

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Алевтина Запольская
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