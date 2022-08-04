Четыре участника изнасилования и убийства россиянки пойдут под суд

В Красноярске четверых россиян осудят за изнасилование и убийство 41-летней женщины

В Красноярске суд рассмотрит дело 20-летнего, 24-летнего, 30-летнего и 34-летнего россиян, обвиняемых в изнасиловании и убийстве 41-летней местной жительницы. Об этом в четверг, 4 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 июля 2021 года в Красноярском крае женщина гостила у подруги, после чего уехала на такси в кафе. Там она познакомилась с мужчинами, которые посадили ее в автомобиль и вывезли на территорию Березовского района. По дороге они отняли у нее ювелирные украшения и изнасиловали. Когда потерпевшая пришла в себя, фигуранты забрали ее телефон, деньги и банковскую карту. Они вырыли могилу и угрожали жертве закопать ее, если та не скажет пин-код. Затем обвиняемые сожги ее документы, задушили электрическим проводом и спрятали тело в яме, присыпав землей.

Об исчезновении женщины в полицию сообщили ее родственники. Ее тело обнаружили 1 августа 2021 года. Выйти на след обвиняемых и задержать их удалось благодаря совместным усилиям сотрудников СКР и МВД.