Мужчина с 500 тату по всему телу рассказал о реакции людей на его внешность

Американец Боуэн Го признался, что прохожие пугаются при виде его тату на лбу

Житель Нью-Йорка, США, Боуэн Го сделал 500 татуировок по всему телу и рассказал о реакции посторонних людей и родственников на его внешность. Его история заинтересовала журналистов Daily Star.

Американец признался, что прохожие сторонятся его и даже переходят на противоположную сторону улицы во избежание контакта. Он утверждает, что больше всего людей пугает его татуировка в виде колючей проволоки на лбу. «Я набил ее, чтобы поддержать брата, который стесняется своих залысин. Зато если я начну терять волосы, я быстро это замечу и приму меры, так как расстояние между линией их роста и рисунком будет увеличиваться», — объяснил мужчина.

Помимо десятков рисунков мультипликационных героев на теле Го есть тату с изображением его матери и бабушки. «Моя мама с пониманием отнеслась к моей трансформации. Мне все равно, что подумают остальные, зато она считает, что я красавчик», — подытожил он.

Ранее в августа модель Эмбер Люк, тело которой на 99 процентов покрыто татуировками, назвала один минус от своей необычной внешности. Так, девушка отметила, что долгое время не может устроиться на работу, поскольку ее модификации смущают менеджеров по персоналу и потенциальных нанимателей.