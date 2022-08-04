Россиян предупредили о «температурном форсаже»

Синоптик Тишковец предупредил о появлении «температурного форсажа» в августе

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik предупредил россиян о появлении «температурного форсажа» в августе.

По словам синоптика, сейчас заключительный летний месяц, так называемый климатический экватор уже пересечен, однако первые дни августа выдались очень теплыми и температура продолжит расти. «На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше», — сказал он.

Тишковец добавил, что в ближайшие дни воздух может прогреться до 32 градусов. В конце первой недели авгута температура в Центральной России может дойти до 27-32 градуса. «Столбики термометров пятого и шестого августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку», — подчеркнул синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с первого дня рабочей недели воздух в Москве начнет постепенно прогреваться, а с 4 августа в столице ожидается до 32 градусов жары.