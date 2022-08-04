Шведский телеканал извинился за «неправильный» сюжет со счастливыми украинцами

Шведский телеканал SVT извинился за репортаж о получивших российские паспорта украинцах

Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями из-за выпуска передачи «Репортаж», в котором показал «неправильный» сюжет об украинцах, пишет Dagens Media.

В ролике, который выпустили в эфир 28 июля, жители Херсона плакали от радости, получив паспорта гражданина России. После выхода репортажа руководство телекомпании получило множество негативных комментариев, а Наблюдательный совет по радио и телевидению страны ко 2 августа зафиксировал 47 жалоб на СМИ. Журналистов обвинили в распространении «российской пропаганды».

Эти кадры сняла съемочная группа Reuters. По их данным, корреспонденты работали беспрепятственно и снимали все, что хотели — без жесткого контроля со стороны российских военных. Но поскольку материал вызвал вопросы, мы должны были четко указать источник официальное заявление SVT шведской телекомпании

Компания ответила на критику совместным заявлением ответственного редактора передачи Юдита Эка (Judit Ek) и программного директора Шарлотты Фриборг (Charlotta Friborg). Они не стали объяснять содержание репортажа, но уточнили, что использовали в ролике кадры, снятые информационным агентством Reuters. Сотрудники признали, что зрителям следовало лучше пояснить происходящее и дать более полную картину.

В частности, не объяснялось, ни сколько жителей Херсона решили стать гражданами России, ни что их на это толкнуло, ни что стоит за российской стратегией раздачи паспортов. Надо было дать зрителям больше контекста официальное заявление SVT шведской телекомпании

Взяли под контроль

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации сообщил президент России Владимир Путин. Основной целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в Донбассе.

Российские военные 14 марта взяли под контроль всю Херсонскую область в ходе специальной военной операции на Украине.

Позднее бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский желает «стереть Херсон с лица земли».

Жизнь в Херсонской области

В апреле жителям Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях. Также стало известно, что территория перейдет в рублевую зону. Бывший глава правительства Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай оценил это как «знак того, что Россия из этой области никуда не уйдет».

Референдум и паспорта

7 июня замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал журналистам, что на территории региона проведут референдум о вхождении субъекта в состав России. Отвечая на вопрос о сроках его проведения, он подчеркнул, что впереди еще много работы для того, чтобы люди сделали выбор «в пользу чего-то хорошего, светлого».

Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать Кирилл Стремоусов замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области

Первые жители Херсона получили российские паспорта 11 июня. Люди массово захотели оформить российские документы, из-за чего образовались очереди. 15 июня Стремоусов сообщал, что подано свыше 10 тысяч заявок на гражданство России, и очереди становятся «все больше и больше».

Киеву стоит забыть Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут возвращать, все это невозможно Кирилл Стремоусов замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области

Замглавы администрации Херсонской области призвал Киев забыть о регионе. Он уточнил, что тысячи людей получили российские паспорта, «процесс идет».