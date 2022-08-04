Четырех человек унесло в море в российском регионе

В Приморье четырех купавшихся человек унесло в море, один из них погиб

Четырех человек унесло в районе бухты Врангеля в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

По данным министерства, россияне купались на территории базы отдыха «Морская звезда» и течение начало сносить их в открытое море. Очевидцы происшествия вызвали спасателей и попытались самостоятельно помочь терпящим бедствие людям.

Трех человек удалось вытащить из воды, четвертый погиб.

О проверках по факту случившегося не сообщается.

Ранее сообщалось, что огромная волна унесла в море восемь человек на глазах туристов и попала на видео. Несчастный случай произошел 10 июля на пляже Мугсаил в Омане.

