Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названа дата открытия российского преемника «МакКафе»

Формат кафе во «Вкусно — и точка» возобновит работу с 11 августа

Фото: Shutterstock

Названа дата открытия российского преемника «МакКафе» — формат кафе во «Вкусно – и точка» возобновит работу в прежних локациях с 11 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«В меню "Кафе" вошел широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты. Для удобства гостей "Вкусно – и точка" перезапустила специальные предложения программы лояльности, которые позволят приобрести продукты "Кафе" по более выгодным ценам», — рассказали в компании.

В обновленном «Кафе» будут доступны как классические горячие и холодные напитки, включая позиции из специальной линейки, так и новинки — к примеру, айс-кофе «Кленовый пекан». Кроме того, посетители смогут заказать напитки и на растительном молоке — кокосовом или миндальном. Как отметили в компании, меню «Кафе» будет постепенно меняться и дополняться новыми позициями.

Ранее американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» списала 1,2 миллиарда долларов в качестве убытков из-за ухода из России. Чистая прибыль сети по итогам второго квартала упала в 1,9 раза, до 1,19 миллиарда долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Прокуратура России потребовала посадить американскую баскетболистку на 9,5 года
В России заметили падение коллективного иммунитета к коронавирусу
В России исключили Renault из списка параллельного импорта
Российский Су-75 получит комплекс связи от Су-57
В Грузии отвергли призыв ввести визы для россиян
Названа дата открытия российского преемника «МакКафе»
Siemens заявила о готовых документах для турбины для «Северного потока»
Актриса поделилась лайфхаками для часто опаздывающих людей
Анна Семенович рассказала о применении ретуши на своих фото
Квентин Тарантино назвал величайший фильм в истории
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.