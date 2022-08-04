Формат кафе во «Вкусно — и точка» возобновит работу с 11 августа

Названа дата открытия российского преемника «МакКафе» — формат кафе во «Вкусно – и точка» возобновит работу в прежних локациях с 11 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«В меню "Кафе" вошел широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты. Для удобства гостей "Вкусно – и точка" перезапустила специальные предложения программы лояльности, которые позволят приобрести продукты "Кафе" по более выгодным ценам», — рассказали в компании.

В обновленном «Кафе» будут доступны как классические горячие и холодные напитки, включая позиции из специальной линейки, так и новинки — к примеру, айс-кофе «Кленовый пекан». Кроме того, посетители смогут заказать напитки и на растительном молоке — кокосовом или миндальном. Как отметили в компании, меню «Кафе» будет постепенно меняться и дополняться новыми позициями.

Ранее американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» списала 1,2 миллиарда долларов в качестве убытков из-за ухода из России. Чистая прибыль сети по итогам второго квартала упала в 1,9 раза, до 1,19 миллиарда долларов.

