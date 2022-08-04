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Медведев описал визит Пелоси на Тайвань словами «выходка оборзевших властей» США

Зампред СБ Медведев назвал визит Пелоси на Тайвань «выходкой оборзевших властей» США

Фото: Kim Min-Hee / Reuters

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань «является выходкой совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей». Такими словами визит Пелоси описал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Медведева, поездка Пелоси на Тайвань является провокацией, которая подрывает безопасность в регионе.

«Эта поездка — явная и абсолютно злонамеренная провокация. Действие, прямо подрывающее международную безопасность в Азии», — объявил политик.

Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване во вторник, 2 августа, несмотря на то, что днем ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес спикера, заявив, что, если ее визит состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

Пелоси объясняла прибытие делегации конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова.

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Валерий Розенберг
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