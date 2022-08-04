В жилом доме вблизи столицы Азербайджана прогремел взрыв

МЧС Азербайджана: в жилом доме в Хырдалане под Баку прогремел взрыв, пострадали 4 человека

В жилом доме в городе Хырдалан вблизи Баку прогремел взрыв, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома в Апшеронском районе, в пяти километрах к северо-западу от азербайджанской столицы. Причиной названа утечка газа в квартире.

В результате происшествия пострадали четыре человека, заявили в Минздраве страны. На место прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС.

Ранее четыре человека пострадали при взрыве газа в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Карачаровец в Новой Москве.

