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Раскрыт простой и действенный способ очистить белые кеды

The Sun: белые кеды необходимо очищать с помощью зубной щетки и пищевой соды

Фото: Bannon Morrissy / Unsplash

Редакторы The Sun раскрыли простой и действенный способ очистить белые кеды и кроссовки в домашних условиях с помощью подручных средств. Соответствующие рекомендации появились на сайте издания.

Так, для воплощения метода понадобится чистая зубная щетка, белый уксус, пищевая сода, вода и средство для мытья посуды. Согласно инструкции, необходимо снять шнурки и стряхнуть с пары сыпучую грязь — песок, землю. Затем следует очистить резиновые детали щеткой, предварительно нанеся на них гель для мытья посуды. Далее одна столовая ложка белого уксуса смешивается с пищевой содой и водой до консистенции густой пасты. Данный состав нужно нанести на всю поверхность обуви, оставить на два часа, а после высыхания удалить с помощью сухой тряпки или щетки.

Утверждается, что указанный метод подходит для любой спортивной обуви, независимо от материала, из которого она изготовлена.

В июле блогерша Каролина Макколи из Австралии раскрыла простой способ отбелить одежду. Для этого необходимо поместить вещи в таз с горячей водой, добавить от одной до трех таблеток для чистки зубных протезов и оставить вещи в полученном растворе на час. По истечении указанного срока нужно аккуратно отжать изделия, удалив излишки влаги, и постирать их в стиральной машине.

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Полина Гераскина
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