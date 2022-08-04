Литеру Z обнаружили на технике китайской армии вблизи Тайваня

Тактический знак Z обнаружили на бронетехнике НОАК в провинции Фуцзянь вблизи Тайваня

Среди бронетехники, которая была направлена на крупные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) был обнаружен автомобиль Dongfeng EQ2050 с нанесенной литерой Z, которая изначально является тактическим знаком военной группы Западного военного округа (ЗВО) в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

Сообщается, что фотография техники сделана в провинции Фуцзянь, которую от Тайваня отделяет пролив шириной 130 километров.

4 августа в МИД КНР заявили, что учения НОАК в Тайваньском проливе — это законная ответная мера на визит в Китайскую Республику (Тайвань) спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее газета «Хуаньцю шибао» сообщила, что НОАК в рамках учений, развернутых возле шести акваторий Тайваня, приготовилась применить ракеты с неядерными боеголовками и дальнобойную артиллерию.