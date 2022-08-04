Кардашьян описала подтяжку живота фразой «это разделило мою жизнь на до и после»

Телезвезда Ким Кардашьян призналась в подтяжке живота посредством лазера

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян призналась в улучшении фигуры посредством косметологической процедуры. На эту тему она высказалась в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость опубликовала фотографию из кабинета специалиста, на котором она лежит на кушетке в спортивном бра и легинсах черного цвета. На размещенных кадрах виден покрасневший живот бизнесвумен, объемы которого она уменьшала с помощью нехирургической подтяжки кожи, выполненной игольчатым лазером Morpheus Micro.

В описании к публикации звезда реалити-шоу описала указанную процедуру фразой «это вмешательство разделило мою жизнь на до и после» и поблагодарила сотрудников СПА-центра Ghavami за опыт. «Да, процедура по подтяжке живота достаточно болезненная, но теперь это мой самый любимый лазер!» — призналась она.

В октябре 2019 года Ким Кардашьян также рассказала о своей попытке скрыть целлюлит. На кадрах знаменитость позировала перед зеркалом в черных утягивающих велосипедках с высокой талией собственного бренда Skims. «У меня целлюлит на бедрах, поэтому мне важно, чтобы в этой области было дополнительное утягивание», — поделилась с подписчиками Кардашьян.