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Названа самая модная челка лета 2022 года

Редакторы Buro 24/7 назвали челку до подбородка трендом 2022 года

Фото: Jonathan Tomas / Unsplash

Редакторы модного портала Buro 24/7 назвали самую трендовую челку лета 2022 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о челке под названием chin bangs, длина которой достигает подбородка или может быть ниже его уровня. Отмечается, что данная стрижка является разновидностью челки-шторки и пользовалась особенной популярностью в 1970-х годах благодаря французской киноактрисе Брижит Бардо.

По словам экспертов, челка chin bangs подходит всем типам волос. Кроме того, с помощью нее можно замаскировать недостатки внешности или, наоборот, подчеркнуть выигрышные черты лица.

В то же время специалисты отметили, что упомянутую стрижку необходимо укладывать сразу после мытья. В первую очередь они порекомендовали подкрутить пряди по направлению от лица брашингом большого диаметра и затем нанести на них мусс для объема или текстурирующий спрей. После этого локоны необходимо примять в ладонях. Полученную прическу можно высушить посредством фена или без него, заправив челку за уши.

В апреле стилисты также раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки идут обладательницам широко посаженных глаз, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица, на нос и губы.

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Мария Винар
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