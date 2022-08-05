В Энергодаре заявили о втором за сутки ударе ВСУ по Запорожской АЭС

Власти Энергодара заявили о втором ударе за сутки по Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки ударили по Запорожской АЭС. Об этом со ссылкой на заявление властей Энергодара сообщает РИА Новости.

Уточняется, что снаряды попали на промплощадку станции.

Член администрации Запорожья Владимир Рогов в своем Telegram-канале уточнил, что в результате удара на территории АЭС оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков.

Ранее он также заявил, что власти Украины, обстреливая Запорожскую АЭС, преследуют цель нарушить систему охлаждения реакторов и намеренно хотят вызвать техногенную катастрофу.

Он призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) срочно вмешаться в ситуацию, чтобы остановить атаки Киева на крупнейшую в Европе АЭС.

