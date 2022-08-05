Белоруссия и Казахстан проведут совместные учения

Белорусское Минобороны анонсировало совместные с Казахстаном учения сил спецопераций

Подразделения Вооруженных сил Белоруссии примут участие в совместных тактико-специальных учениях в составе сил спецопераций в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусское министерство обороны.

«Белорусский воинский контингент примет участие в совместном тактико-специальном учении в составе подразделений сил специальных операций вооруженных сил Республики Казахстан и Республики Беларусь. Учение пройдет на полигоне Коктал (город Жаркент), а также территории учебных скал, вершин и перевалов Заилийского Алатау в период с 5 по 21 августа», — анонсировали в Минобороны.

В ходе учений планируется отработать вопросы планирования специальной операции, провести стрельбы, поисковые действия с использованием альпинистского снаряжения, корректировку огня артиллерии и наведение авиации.

Ранее стало известно, что военные учения «Содружество-2022» на границе с Афганистаном начали Таджикистан и Узбекистан. В ходе учений военнослужащими обеих республик будут отработаны приемы и способы ведения ближнего боя, эвакуации раненых и отражение нападения условного противника.