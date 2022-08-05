Сыр Ярлсберг улучшил здоровье костей

BMJ: сыр Ярлсберг улучшает здоровье костей и предотвращает остеопороз

Небольшая ежедневная порция сыра Ярлсберг может предотвратить остеопороз, улучшая здоровье костей без повышения уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые связаны с «плохим» холестерином. К такому выводу пришли ученые Норвегии, опубликовавшие статью в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

В исследовании приняли участие 66 здоровых женщин (средний возраст 33 года), которые были случайным образом распределены на группы. В одной добровольцы в течение ежедневно употребляли 57 грамм сыра Ярлсберг, в другой — 50 грамм сыра Камамбер. Оба сорта имеют одинаковое содержание жира и белка, но Ярлсберг богат витамином К2, также известным как менахинон (МК).

Короткоцепочечный МК-4 содержится в продуктах животного происхождения, например, печени. Длинноцепочечные MK-7, MK-8, MK-9 и MK-9(4H) вырабатываются бактериями и встречаются в некоторых ферментированных продуктах, таких как сыр. Ярлсберг богат как MK-9, так и MK-9(4H).

Анализ образцов крови показал, что ключевые биохимические маркеры метаболизма костной ткани, включая остеокальцин и витамин К2, значительно увеличились через шесть недель в группе, где употребляли Ярлсберг. Содержание жиров в крови незначительно увеличилось в обеих группах, но уровни общего холестерина и ЛПНП-холестерина значительно снизились в группе, принимавшей Камамбер, после того, как они перешли на Ярлсберг.

Бактерии (Proprionebacterium freudenreichii) в сыре Ярлсберг, производящие MK-9-(4H), также производят вещество под названием DHNA, которое может бороться с истончением костей и усиливать образование костной ткани.