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В США рассказали о российском происхождении китайского оружия

19FortyFive: Китай использовал российские технологии для модернизации армии

Фото: Wikimedia Commons

В основе отдельных образцов китайской военной техники лежат иностранные технологии, которые использовали для модернизации вооружения Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Истребители и ракетные комплексы Китая основаны на советских и российских разработках. О происхождении оружия НОАК вспомнил обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Военно-воздушные силы НОАК используют истребители Shenyang J-11, которые основаны на конструкции российского Су-27. В 1996 году Китай получил лицензию на производство 200 самолетов Су-27СК под обозначением J-11. «После завершения сделки китайцы, вероятно, произвели реинжиниринг компонентов самолета без разрешения России. В результате J-11 выглядит точно так же, как Су-27», — рассказали в публикации.

Также Китай покупал российские ЗРК С-300. Как пишет издание, китайский ЗРК дальнего действия HQ-9 «подозрительно похож» на российский комплекс. HQ-9 получил систему вертикального пуска с двухступенчатой ракетой.

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Автор публикации предположил, что китайские «убийцы авианосцев» также стали развитием иностранных разработок. В основе комплексов DF-21B и DF-26B лежат советские разработки 1970-х годов. Отмечается, что в СССР работали над противокорабельными баллистическими ракетами. «Китай произвел эту ракету, чтобы усовершенствовать ранние советские разработки и сделать ее устойчивой к вражескому перехвату», — отметил Иствуд.

К оружию, которое основано на советских разработках, издание отнесло китайский авианосец «Ляонин». В 1998 году недостроенный советский авианосец «Варяг» купила компания из Макао, а в 2002 году корабль отправили на верфь в Даляне. Авианосец достроили под названием «Ляонин».

В июле в публикации 19FortyFive китайский палубный истребитель FC-31 назвали «неудачной копией» американского F-35 Lightning II.

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Даниил Иринин
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