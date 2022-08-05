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МИД Китая осудил заявление G7 по Тайваню

МИД Китая сделал представление послу Японии из-за совместного заявления G7 по Тайваню
Ван И, министр иностранных дел КНР

Ван И, министр иностранных дел КНР. Фото: Louiza Vradi / Reuters

Заместитель министра иностранных дел Китая Дэн Ли вызвал посла Японии в КНР Таруми Хидео в связи с совместным заявлением глав МИД стран G7 по вопросу Тайваня. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

По информации агентства, внешнеполитическое ведомство сделало японскому послу представление. Так, Дэн Ли заявил, что Токио и другие страны «Большой семерки» выступили с ошибочным заявлением в отношении Тайваня. «Китай решительно выступает против и решительно осуждает это», — заключил он.

Также сообщалось, что китайский МИД вызвал послов европейских государств из-за заявления G7. Отмечается, что дипломатам выразили протест в связи с «вмешательством во внутренние дела Китая».

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обернется для Вашингтона серьезными последствиями, ответственность за которые будет нести американская сторона. Дипломат назвал поездку Пелоси на остров вульгарной комедией.

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Виктория Кондратьева
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