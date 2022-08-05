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В ДНР запретили беспилотники на время спецоперации

Госкомитет обороны ДНР запретил использование беспилотников на время спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Николай Муравьев / ТАСС

В Донецкой народной республике (ДНР) ввели запрет на использование беспилотников на время специальной военной операции. Об этом говорится в постановлении государственного комитета обороны ДНР.

«На время действия специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины установить запрет на использование беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве Донецкой Народной Республики», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте главы ДНР Дениса Пушилина.

Накануне в ДНР сообщили, что союзные войска ведут бои в городской черте Артемовска.

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Василий Мека
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