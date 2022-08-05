Конкурент Tesla с российскими корнями передумал делать электромобили

Financial Times: Arrival приостановил разработку электромобилей и электробусов

Британский стартап с российскими корнями Arrival, который может стать потенциальным конкурентом Tesla, передумал делать электромобили и приостановил разработку электробуса. Как сообщает Financial Times, таким образом компания стремится урезать расходы и сосредоточиться на выпуске первого фургона.

Один из источников издания допустил, что производство может быть возобновлено, когда компания начнет приносить доход. Однако с момента листинга в марте 2021 года акции компании потеряли 90 процентов. А основатель Arrival Денис Свердлов на фоне роста геополитической напряженности и обвала американского рынка в начале года потерял почти половину состояния.

Сейчас у компании есть 20 тысяч заказов на фургоны UPS. Начало поставок запланировано на третий квартал текущего года. С момента начала продаж компания может начать получать первые доходы с момента появления на рынке.

Свердлов после ухода из Yota занимал должность замминистра связи и коммуникаций России. В 2013 году он уехал в Лондон и основал фонд Kinetik объемом 500 миллионов евро. Он оставался единственным акционером Arrival, пока в компанию не вложились южнокорейские корпорации и UPS. Центры разработок Arrival находятся в Великобритании, США, России, Германии и Израиле.