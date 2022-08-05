Посольство России в США оценило доклад правозащитников о нарушениях ВСУ

Посольство России: отчет Amnesty International должен помочь сделать правильные выводы

Посольство России в США оценило доклад правозащитной организации Amnesty International о нарушениях международного права украинскими войсками. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится все сложнее. Преступный киевский режим не испытывает никакого сочувствия к собственному населению», — говорится в сообщении. В диппредставительстве также выразили надежду, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы.

В сообщении посольства России также подчеркивается вывод в отчете экспертов о том, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются нарушением международного гуманитарного права.

В соответствии с докладом, ВСУ нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей.